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Чемпион Европы-2024 согласился на переход в Арсенал

Микель Мерино близок к возвращению в Английскую Премьер-лигу.
Вчера, 23:25
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

Новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Испании Микель Мерино в ближайшее время рискует стать игроком Арсенала.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, 28-летний хавбек Реал Сосьедад согласился на то, чтобы пополнить состав лондонского коллектива.

По информации источника, между клубами также практически достигнута договоренность. "Канониры" представили устное предложение в размере 30 миллионов евро + бонусы.

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Стоит отметить, что для Мерино это может быть не первый опыт выступлений в АПЛ, ведь в сезоне-2017/18 он играл за Ньюкасл (25 матчей, 1 гол, 1 ассист).

В прошедшем сезоне Микель Мерино записал на свой счет 8 голов и 5 результативных передач в 45 матчах баскского клуба во всех турнирах.

Напомним, что ранее появилась информация о желании Арсенала провести расширение своего домашнего стадиона, Эмирейтс.

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