Арсенал рассматривает возможность расширения Эмирейтс

Председатель правления Арсенала Джош Кронке намекнул на планы клуба относительно домашней арены.

Напомним, что Эмирейтс является пытам по величине стадионом Британии, вмещая в себя более 60 тысяч зрителей.

Однако после переезда с Хайбери клуб ни разу не проводил масштабную реконструкцию или расширение арены. В недавнем интервью Кронке признался, что такие планы есть.

"Было бы преждевременно говорить о каких-либо подробных планах, но внутренние разговоры о стадионе уже начинаются. Это непростая реконструкция, но мы видим возможности того, что там есть.

Чего могут ожидать наши болельщики? Всего того, что они получили за последние несколько лет. Мы собираемся продолжать улучшать состав. Я знаю, что энергия Микеля просто зашкаливает. Что касается нашей женской команды, то вы видите, как женский спорт развивается по всему миру. Мы очень рады этой части бизнеса

Но наша главная цель как клуба — продолжать радовать наших болельщиков", - цитирует Кронке 90Min.

Ранее также сообщалось, что воспитанник Арсенала интересен французскому клубу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!