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Холанд показал свои "учительские" манеры - ему не понравилась поведение журналистов

Норвежец провел урок воспитания.
Сегодня, 13:32
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд принял участие в пресс-конференции во время подготовки к новому сезону.

Форвард пришел в зал и поздоровался с представителямии СМИ. Норвежец не дождался ответной реакции и дал урок журналистам:

"Теперь вы тоже должны ответить мне: "Здравствуйте".

После общения Холанд поблагодарил всех присутсвующих за разговор, после чего журналисты также сказили спасибо ему. 

Ранее сообщалось, что Ямаль разошелся со своей девушкой, которая изменила ему.

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