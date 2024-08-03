Холанд показал свои "учительские" манеры - ему не понравилась поведение журналистов

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд принял участие в пресс-конференции во время подготовки к новому сезону.

Форвард пришел в зал и поздоровался с представителямии СМИ. Норвежец не дождался ответной реакции и дал урок журналистам:

"Теперь вы тоже должны ответить мне: "Здравствуйте".

Erling Haaland is giving off big teacher vibes in this press conference 😅 pic.twitter.com/yd66j6O5nS — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 2, 2024

После общения Холанд поблагодарил всех присутсвующих за разговор, после чего журналисты также сказили спасибо ему.

Ранее сообщалось, что Ямаль разошелся со своей девушкой, которая изменила ему.

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