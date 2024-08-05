"Нам стоит поговорить": французский боец ММА обратился к Отаменди

Французский боец Седрик Думбе вызвал на разговор капитана сборной Аргентины Николаса Отаменди.

Напомним, что Франция обыграла Аргентину в четвертьфинале олимпийского турнира, а после матча завязалась потасовка.

В послематчевом интервью Отаменди обвинил французских игроков в том, что они дразнили аргентинских болельщиков перед их трибуной, за несколько секунд до финального свистка.

Боец ММА Седрик Думбе в социальных сетях обратился лично к Отаменди, пригласив того поговорить.

"Отаменди, думаю, нам стоит поговорить с глазу на глаз", - написал Думбе.

Ранее также Александр Усик прокомментировал победу в полуфинале Александра Хижняка.

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