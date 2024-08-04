Усик в привычной для себя манере отреагировал на выход Хижняка в финал Олимпиады-2024

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 кг, одолев в полуфинале двукратного чемпиона Игр Арлена Лопеса Кардону.

На успешное выступление соотечественника отреагировал бывший абсолют супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик.

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Именитый боксер в соцсетях традиционно поблагодарил Бога за победу Хижняка в полуфинальном противостоянии.

"Слава Богу", - написал Усик в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно расписание боев и результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2024.

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