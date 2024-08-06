Динамо объявило состав на игру с Рейнджерс

Александр Шовковский выбрал оптимальную 11-ку игроков на игру против шотландского гранда

Киевское Динамо определилось со стартовым составом на матч против Рейнджерс.

"Бело-синие" выйдут в оптимальном составе на поединок Лиги чемпионов. Травмированного Максима Дячука заменил Тарас Михавко.

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Їлмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Рейнджерс.

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