Динамо объявило состав на игру с Рейнджерс
Александр Шовковский выбрал оптимальную 11-ку игроков на игру против шотландского гранда
Киевское Динамо определилось со стартовым составом на матч против Рейнджерс.
"Бело-синие" выйдут в оптимальном составе на поединок Лиги чемпионов. Травмированного Максима Дячука заменил Тарас Михавко.
Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев.
Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Їлмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Рейнджерс.
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