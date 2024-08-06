iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо объявило состав на игру с Рейнджерс

Александр Шовковский выбрал оптимальную 11-ку игроков на игру против шотландского гранда
Сегодня, 19:59
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

Киевское Динамо определилось со стартовым составом на матч против Рейнджерс.

"Бело-синие" выйдут в оптимальном составе на поединок Лиги чемпионов. Травмированного Максима Дячука заменил Тарас Михавко.

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Їлмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Рейнджерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс Динамо Киев

Статьи по теме

"Все настроены решительно": Защитник Рейнджерс - о матче с Динамо "Все настроены решительно": Защитник Рейнджерс - о матче с Динамо
"Лига Европы не будет неудачей": Тренер Рейнджерс - о противостоянии с Динамо "Лига Европы не будет неудачей": Тренер Рейнджерс - о противостоянии с Динамо
"Я чудо природы": Ибрагимович рассказал, в каком виде спорта кроме футбола, имел бы успехи "Я чудо природы": Ибрагимович рассказал, в каком виде спорта кроме футбола, имел бы успехи
Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Рыжикова не смогла пробиться в финал Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Рыжикова не смогла пробиться в финал
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рейнджерс и другие матчи квалификации еврокубков, полуфиналы женского турнира Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:33
"Я чудо природы": Ибрагимович рассказал, в каком виде спорта кроме футбола, имел бы успехи
Олимпийские игры21:27
Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Рыжикова не смогла пробиться в финал
Олимпийские игры21:11
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Германия, Сербия и Франция - в полуфинале, США сыграют с Бразилией
Европа21:04
Атлетико согласовал трансфер полузащитника Челси
Олимпийские игры21:00
Сербия установила рекорд Олимпиады, совершив самый крупный камбек в истории
Европа20:37
Анчелотти высказался о матче Суперкубка УЕФА против Аталанты
НБА20:19
Он остается: Юта Джаз и Маркканен подпишут новый контракт
Европа20:04
Никакой еды и воды: жестокая техника, которой Руни сбрасывал лишние килограммы в МЮ
Европа19:59
Динамо объявило состав на игру с Рейнджерс
Теннис19:43
Костюк победила в первом раунде турнира в Канаде, где дальше может сыграть со Свитолиной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK