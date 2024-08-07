Реал победил Челси, Мудрик "напугал" Лунина коронным ударом

Андрей Лунин в матче против Челси / Getty Images

В рамках подготовки к клубному сезону Реал встречался с Челси.

В первом тайме в составе "сливочных" забили Лукас Васкес и Браим Диас, а у лондонцев отличился Нони Мадуэке.

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Украинский вратарь Реала Андрей Лунин появился на поле во втором тайме, заменив Тибо Куртуа. Мудрик, в свою очередь, вышел на замену на 58 минуте.

Отметим, что Михаил во втором тайме сделал сольный проход по центру, а затем пробил сильно выше ворот.

Поединок завершился победой Реала со счетом 2:1.

Реал Мадрид – Челси – 2:1

Голы: Васкес, 19, Диас, 27 – Мадуэке, 39

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