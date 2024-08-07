Новый Холланд? Де Брюйне поразил новым имиджем

Футболист сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прибыл в расположение Манчестер Сити для подготовки к клубному сезону.

Полузащитник появился на базе команды в новом имидже.

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Де Брюйне сделал прическу с хвостиком, что очень похоже на стиль одноклубника Эрлинга Холанда.

"ООО, верхний узел!", - кто-то радостно выкрикнул с работников Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что особняк Месси на Ибице подвергся вандализму со стороны экоактивистов.

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