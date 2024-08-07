Новый Холланд? Де Брюйне поразил новым имиджем
Бельгиец начал подготовку к сезону.
Футболист сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прибыл в расположение Манчестер Сити для подготовки к клубному сезону.
Полузащитник появился на базе команды в новом имидже.
Читай также: Открытый бюст: жена игрока сборной Украины опубликовала пикантные фото в черном платье
Де Брюйне сделал прическу с хвостиком, что очень похоже на стиль одноклубника Эрлинга Холанда.
"ООО, верхний узел!", - кто-то радостно выкрикнул с работников Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что особняк Месси на Ибице подвергся вандализму со стороны экоактивистов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!