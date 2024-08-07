Экс-вратарь Манчестер Юнайтед все же продолжит карьеру в Италии

Давид Де Хеа снова ведет переговоры с Фиорентиной.

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед и сборной Испании Давид Де Хеа все же может вернуться в футбол, пишет AS со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, ранее испанец вел переговоры с Дженоа, однако завышенные требование по контракту вынудили клуб выйти из сделки.

Теперь же испанец пробует договориться с Фиорентиной, которая ранее также отказала Давиду из-за завышенных требований по зарплате.

Однако, похоже, кипер хочет вернуться, а потому вновь обратился к "фиалкам" снизив свои финансовые аппетиты. На текущий момент между сторонами идут переговоры.

Утверждается, что Де Хеа просит однолетний контракт с опцией продления в двумя млн евро зарплаты.

Ранее также сообщалось, что легенда Боруссии отправился в МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!