iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола высказался о завоевании Суперкубка Англии

Пеп и его команда довольны триумфом.
Вчера, 21:59

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал результат матча против Манчестер Юнайтед за Суперкубок Англии, где его команда победила в серии пенальти.

По словам испанского специалиста, он вместе с подопечными очень доволен, что удалось начать сезон с победы.

"Я наслаждался борьбой против нашего соперника из Манчестера в течение сезона, и здорово, что мы начали новый сезон с завоевания трофея. Мы очень довольны.

Мы часто теряли мяч, а Манчестер Юнайтед - одна из лучших команд мира по действиям в переходных фазах. Ее очень сложно сдерживать. Но в итоге мы это сделали.

Здорово участвовать в таком матче, потому что это означает, что в прошлом сезоне ты что-то выиграл".

Пеп также рассказал, что пока команда не ставит целью победу во всем сезоне АПЛ.

"Мы видим, как возвращаются игроки. Сейчас наша цель не победа в АПЛ, а постараться выиграть следующий матч. Вот что надо сделать", - сказал Гвардиола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги
Агуэро: Альварес - идеальный игрок для Симеоне Агуэро: Альварес - идеальный игрок для Симеоне
Воспитанник Динамо переберется в польский клуб Воспитанник Динамо переберется в польский клуб
Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги
Вчера, 23:43
Европа23:43
Агуэро: Альварес - идеальный игрок для Симеоне
Украина23:09
Воспитанник Динамо переберется в польский клуб
Европа23:03
Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю
Олимпийские игры22:42
Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль, проиграв в финале представительнице Японии
Европа22:34
Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова
Олимпийские игры22:15
Артистическое плавание на Олимпиаде-2024: сестры Алексиевы стали пятыми в финале произвольной программы
Киберспорт22:07
NaVi стартовали с победы над paiN на IEM Cologne 2024
Европа21:59
Гвардиола высказался о завоевании Суперкубка Англии
Европа21:42
Манчестер Юнайтед снова возобновил интерес к звезде Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK