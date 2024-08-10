Гвардиола высказался о завоевании Суперкубка Англии
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал результат матча против Манчестер Юнайтед за Суперкубок Англии, где его команда победила в серии пенальти.
По словам испанского специалиста, он вместе с подопечными очень доволен, что удалось начать сезон с победы.
"Я наслаждался борьбой против нашего соперника из Манчестера в течение сезона, и здорово, что мы начали новый сезон с завоевания трофея. Мы очень довольны.
Мы часто теряли мяч, а Манчестер Юнайтед - одна из лучших команд мира по действиям в переходных фазах. Ее очень сложно сдерживать. Но в итоге мы это сделали.
Здорово участвовать в таком матче, потому что это означает, что в прошлом сезоне ты что-то выиграл".
Пеп также рассказал, что пока команда не ставит целью победу во всем сезоне АПЛ.
"Мы видим, как возвращаются игроки. Сейчас наша цель не победа в АПЛ, а постараться выиграть следующий матч. Вот что надо сделать", - сказал Гвардиола.
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