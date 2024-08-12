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Хавбек Тоттенхэма попал в скандал с веселящим газом

Ив Биссума может нажить серьезные неприятности.
Сегодня, 12:25
Ив Биссума / Getty Images
Ив Биссума / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Ив Биссума попал в скандал, пишет The Sun.

После матча с Баварией футболист запустил трансляцию в Snapchat из лимузина, где он со своими друзьями употреблял закись азота - веселящий газ.

С прошлого года употребление закиси азота в Великобритании считается незаконным. За данное нарушение грозит штраф, а также до двух лет тюремного заключения.

Биссума уже принес свои извинения, а Тоттенхэм пообещал тщательно изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры.

Ранее также сообщалось, что Челси работает над трансфером Жоау Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ив Биссума

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