Два основных игрока Барселоны получили травмы накануне старта Ла Лиги

Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски получили повреждения в матче за Кубок Жоана Гампера.

Каталонская Барселона накануне старта в Ла Лиге традиционно провела Кубок Жоана Гампера, который в этом году стал для них провальным, ведь коллектив Ганси Флика проиграл Монако (0:3) и потерял двух основных игроков.

Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовым" в начале сезона не смогут помочь, скорее всего, Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски.

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35-летний польский форвард был заменен из-за дискомфорта в зоне запястья, который почувствовал в следствии неудачного приземления после подката оппонента.

32-летний немецкий полузащитник получил сильный удар по голове в эпизоде верхового единоборства с оппонентом, и также недоиграл поединок.

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