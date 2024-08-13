Два основных игрока Барселоны получили травмы накануне старта Ла Лиги
Каталонская Барселона накануне старта в Ла Лиге традиционно провела Кубок Жоана Гампера, который в этом году стал для них провальным, ведь коллектив Ганси Флика проиграл Монако (0:3) и потерял двух основных игроков.
Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовым" в начале сезона не смогут помочь, скорее всего, Илкай Гюндоган и Роберт Левандовски.
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35-летний польский форвард был заменен из-за дискомфорта в зоне запястья, который почувствовал в следствии неудачного приземления после подката оппонента.
32-летний немецкий полузащитник получил сильный удар по голове в эпизоде верхового единоборства с оппонентом, и также недоиграл поединок.
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