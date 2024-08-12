Вот это сюрприз: Барселона не может зарегистрировать Ольмо

Барселона не может зарегистрировать Дани Ольмо, утверждает Cadena SER.

По информации издания, каталонцам не хватает примерно 60 млн евро, чтобы получить возможность тратить средства на трансферы по правилу "1 к 1".

Напомним, что не так давно клуб получил 40 млн евро от сделки с кейтеренговой компанией, но и этого недостаточно. На текущий момент Барселона не то что Ольмо, она часть своих собственных игроков не способна зарегистрировать.

Клубу могут сильно помочь продажи, но лишь несколько игроков могут принести существенные деньги. Речь об Араухо, Рафинье и Де Йонге, на их трансфере клуб может заработать около 50 млн евро на каждом.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена продать Витора Роке.

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