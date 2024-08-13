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Турецкий клуб объявил о трансфере Батагова

Арсений будет защищать цвета Трабзонспора.
Вчера, 22:35
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Турецкий Трабзонспор объявил о подписании защитника олимпийской сборной Украины Арсения Батагова.

Как сообщила пресс-служба "бордово-голубых", Арсений будет носить в клубе 44-ый номер. Сумма трансфера составила около 2 млн евро.

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Батагов подписал контракт с клубом на 4 года. Зарплата 22-летнего центрбека в турецком клубе остается неизвестной.

В прошлом сезоне футболист наиграл 24 матча, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор арсений батагов

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