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Гасперини поделился мыслями о матче за Суперкубок УЕФА с Реалом

Аталанта подойдет к игре с желанием удивить.
Сегодня, 00:36
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями об игре с Реалом в рамках Суперкубка УЕФА.

По словам специалиста, он попросил свою команду не думать, что они являются номинальными андердогами.

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"На бумаге расклад еще понятнее, чем в финале Лиги Европы с Байером, но это и является нашей самой большой мотивацией. Мы здесь, чтобы играть в престижном турнире - с гордостью и с желанием подарить удивление от нашей игры. Прогнозы имеют свойство меняться.

Мы покажем на поле то, что лучше всего можем делать. Я попросил свою команду провести прекрасный матч, не думая о том, кто здесь фаворит, а кто андердог", - сказал Гасперини.

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