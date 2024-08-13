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Футбол

Реал нацелился на очередного виндеркинда из Бразилии

Витор Рейс может продолжить карьеру в Мадриде в будущем.
Сегодня, 09:24
Витор Рейс / Getty Images
Витор Рейс / Getty Images

Мадридский Реал продолжает работать над усилением состава на долгие годы вперед. Как сообщает издание АS, "сливочные" заинтересованы в услугах молодого игрока Палмейраса Витора Рейса.

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По информации источника, пока интерес королевского клуба к 18-летнему футболисту не является предметным, ведь контактов между клубами до сих пор не было.

Трансфер Витора Рейса мог бы стать уже пятым по маршруту Бразилия - Реал в последние годы. К Рейсу королевский клуб приобрел Винисиуса, Родриго, Рейньера и Эндрика.

Стоит отметить, что в 2024 году Рейс сыграл 11 матчей за первую команду Палмейраса, забив два гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Реал Мадрид Витор Рейс ФК Палмейрас

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