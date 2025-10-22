iSport.ua
Реал нацелился на защитника Кристал Пэлас

Готов заплатить 30 миллионов за Гехи.
Сегодня, 12:45       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Гехи / Getty Images
Реал Мадрид хочет купить защитника Кристал Пэлас Марка Гехи, сообщает Real Madrid Confidencial.

По информации источника, руководству мадридского Реала нравится игра английского защитника Марка Гехи, и клуб намерен приобрести его уже этой зимой. "Сливочные" готовы отдать за 25-летнего игрока около 30 миллионов евро.

Отмечается, что контракт Марка Гехи с Кристал Пэлас рассчитан до лета 2026 года.

Читай также: Полесье претендует на полузащитника Динамо

В этом сезоне Гехи провёл 13 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас ФК Реал Мадрид Марк Гехи

