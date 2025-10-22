Реал нацелился на защитника Кристал Пэлас

Готов заплатить 30 миллионов за Гехи.

Реал Мадрид хочет купить защитника Кристал Пэлас Марка Гехи, сообщает Real Madrid Confidencial.

По информации источника, руководству мадридского Реала нравится игра английского защитника Марка Гехи, и клуб намерен приобрести его уже этой зимой. "Сливочные" готовы отдать за 25-летнего игрока около 30 миллионов евро.

Отмечается, что контракт Марка Гехи с Кристал Пэлас рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Гехи провёл 13 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

