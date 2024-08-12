В Саудовской Аравии очень заинтересованы в звезде Реала

Делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии пыталась переманить Винисиуса Жуниора, пишет The Athletic.

Министерство спорта сделало бразильцу какое-то невероятное предложение, так как его хотят видеть главным лицом предстоящего ЧМ-2034.

Напомним, что Саудовская Аравия остается единственным кандидатом на проведение мундиаля.

Однако Винисиус отклонил щедрое предложение аравийцев, так как у вингера есть конкретная цель - выиграть Золотой мяч, будучи игроком Реала.

Несмотря на отказ, считается, что саудиты в будущем предпримут еще несколько попыток переманить звездного футболиста.

Ранее также сообщалось, что Челси работает над трансфером Жоау Феликса.

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