В Саудовской Аравии очень заинтересованы в звезде Реала
Делегация Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии пыталась переманить Винисиуса Жуниора, пишет The Athletic.
Министерство спорта сделало бразильцу какое-то невероятное предложение, так как его хотят видеть главным лицом предстоящего ЧМ-2034.
Напомним, что Саудовская Аравия остается единственным кандидатом на проведение мундиаля.
Однако Винисиус отклонил щедрое предложение аравийцев, так как у вингера есть конкретная цель - выиграть Золотой мяч, будучи игроком Реала.
Несмотря на отказ, считается, что саудиты в будущем предпримут еще несколько попыток переманить звездного футболиста.
Ранее также сообщалось, что Челси работает над трансфером Жоау Феликса.
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