Звезда Реала - о матче с Барселоной: "Хорошо сыграем для всех мадридистов"

В рамках 10-го тура чемпионата Испании Барселона сыграет против мадридского Реала. Матч пройдет в воскресенье, 26 октября, на Сантьяго Бернабеу.

Нападающий Реала Килиан Мбаппе высказался о предстоящей игре:

"Чувствую себя отлично. Я всегда хочу помогать команде — если забитыми голами, значит, так тому и быть, а если другим способом — тоже нормально. Я иду тем же путем, что и команда. Команде всегда нужна помощь каждого игрока, и я стараюсь это делать.

Команда готова ко всему. Этот месяц для нас чрезвычайно важен. Впереди большой матч - Эль Класико, но и остальная часть месяца тоже важна. Мы сделаем то, что требуется от Мадрида - победим и хорошо сыграем для всех мадридистов", - сказал французский форвард в интервью официальному сайту Реала.

Добавим, что Барселона объявила, что её ключевой вингер не примет участия в Эль Класико.

