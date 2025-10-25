iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Реала - о матче с Барселоной: "Хорошо сыграем для всех мадридистов"

Настроен на победу в Эль Класико.
Сегодня, 13:05       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 10-го тура чемпионата Испании Барселона сыграет против мадридского Реала. Матч пройдет в воскресенье, 26 октября, на Сантьяго Бернабеу.

Нападающий Реала Килиан Мбаппе высказался о предстоящей игре:

"Чувствую себя отлично. Я всегда хочу помогать команде — если забитыми голами, значит, так тому и быть, а если другим способом — тоже нормально. Я иду тем же путем, что и команда. Команде всегда нужна помощь каждого игрока, и я стараюсь это делать.

Команда готова ко всему. Этот месяц для нас чрезвычайно важен. Впереди большой матч - Эль Класико, но и остальная часть месяца тоже важна. Мы сделаем то, что требуется от Мадрида - победим и хорошо сыграем для всех мадридистов", - сказал французский форвард в интервью официальному сайту Реала.

Добавим, что Барселона объявила, что её ключевой вингер не примет участия в Эль Класико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эль Классико Киллиан Мбаппе ФК Реал Мадрид

Статьи по теме

Барселона осталась без ключевого игрока перед Эль Класико Барселона осталась без ключевого игрока перед Эль Класико
Вингер Барселоны вернулся к тренировкам перед игрой с Реалом Вингер Барселоны вернулся к тренировкам перед игрой с Реалом
Авторы хет-трика и дублей: УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов Авторы хет-трика и дублей: УЕФА назвал кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Барселона рассмотрит прощание с капитаном команды Барселона рассмотрит прощание с капитаном команды

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина14:58
ЛНЗ минимально переиграл Металлист 1925
Европа14:52
Манчестер Юнайтед нацелились на молодого полузащитника Баварии
Теннис14:30
Серена Уильямс оценила шансы Алькараса на рекорды Grand Slam
Европа14:19
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на матч Ла Лиги
Украина14:04
Стало известно, дало ли слияние львовских клубов, Руху возможность задействовать Квасницу и Федора в дерби
Формула 113:55
Вильнев сосватал в Ред Булл заокеанского чемпиона
Европа13:30
Украинский форвард недоволен своим положением в Трабзонспоре и может сменить клуб зимой
Украина13:16
Суперлига: Старый Луцк противостоит Днепру, Киев-Баскет встретится с Соколами, а Ровно примет Мавпы
Европа13:05
Звезда Реала - о матче с Барселоной: "Хорошо сыграем для всех мадридистов"
Мотоспорт12:51
Баньяя триумфовал в спринте этапа MotoGP в Малайзии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK