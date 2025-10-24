Барселона осталась без ключевого игрока перед Эль Класико
Вингер Барселоны Рафинья точно пропустит ближайший матч десятого тура испанской Ла Лиги с мадридским Реалом.
28-летний бразилец не выходил на поле с конца сентября из-за травмы задней поверхности бедра, однако недавно ему позволили вернуться к тренировкам в общей группе.
Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, во время занятия в пятницу игрок снова почувствовал дискомфорт и не готов принять участие в Эль Класико, а в каталонском клубе не собираются рисковать его здоровьем.
В нынешнем сезоне Рафинья провел за Барселону во всех турнирах семь матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Матч Реал - Барселона состоится в воскресенье, 26 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.
