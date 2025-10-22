iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона рассмотрит прощание с капитаном команды

"Блаугранас" получил ряд запросов по ветерану.
Вчера, 22:53       Автор: Антон Федорцив
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Вратарь Марк-Андре тер Штеген может сменить клубную прописку зимой. Испанская Барселона взвесит идею трансфера голкипера, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

Немец стремится иметь регулярную практику перед ЧМ-2026. Барселона готова рассмотреть варианты с арендой тер Штегена. В данный момент он остается в лазарете каталонцев.

В нынешнем сезоне штаб Барсы полагается на двух вратарей. В качестве основного кампании начал Жоан Гарсия. Впоследствии кипер травмировал колено, поэтому в рамку вернулся Войцех Щенсны.

Тем временем мадридский Реал решил судьбу ветерана Королевского клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

Статьи по теме

RFEF оставила в силе дисквалификацию главного тренера Барселоны RFEF оставила в силе дисквалификацию главного тренера Барселоны
Ла Лига отменила проведение матча Вильярреал - Барселона за пределами Испании Ла Лига отменила проведение матча Вильярреал - Барселона за пределами Испании
Феерия от каталонцев: Барселона сокрушила Олимпиакос в Лиге чемпионов - видео матча Феерия от каталонцев: Барселона сокрушила Олимпиакос в Лиге чемпионов - видео матча
Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Реал минимально одолел Ювентус
Лига конференций23:15
Нещерет отреагировал на критику Динамо
Европа22:53
Барселона рассмотрит прощание с капитаном команды
Лига конференций22:08
Туран прокомментировал положение Шахтера перед Легией
Лига Чемпионов21:40
Лига чемпионов: Атлетик обыграл Карабах, Галатасарай одолел Буде/Глимт
Формула 121:24
Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1
Европа20:41
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды
Лига конференций20:18
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Лига конференций20:06
Шовковский оценил уровень Самсунспора
Бокс19:40
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK