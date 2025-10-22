Барселона рассмотрит прощание с капитаном команды

Вратарь Марк-Андре тер Штеген может сменить клубную прописку зимой. Испанская Барселона взвесит идею трансфера голкипера, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

Немец стремится иметь регулярную практику перед ЧМ-2026. Барселона готова рассмотреть варианты с арендой тер Штегена. В данный момент он остается в лазарете каталонцев.

В нынешнем сезоне штаб Барсы полагается на двух вратарей. В качестве основного кампании начал Жоан Гарсия. Впоследствии кипер травмировал колено, поэтому в рамку вернулся Войцех Щенсны.

Тем временем мадридский Реал решил судьбу ветерана Королевского клуба.

