Реал определился с судьбой Алабы
Мадридский Реал пока не заинтересован в пролонгации контракта Давида Алабы. Защитник пытается изменить мнение менеджмента "сливочных", утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.
Австриец в последние годы регулярно оказывается в лазарете. В последний раз более половины матчей чемпионата Алаба провел в сезоне 2022/23. Договор универсального исполнителя с Реалом действует до лета 2026 года.
В нынешней кампании Алаба провел 4 поединка во всех турнирах. Летом "сливочные" пытались продать защитника. Впрочем, тот отказался покидать Мадрид, имея один из самых больших окладов (22,5 млн евро в год до налогообложения).
К слову, испанская Ла Лига отказалась от идеи проведения матча элитного дивизиона в США.
