Реал определился с судьбой Алабы

Универсал стремится остаться на Бернабеу.
Сегодня, 19:29       Автор: Антон Федорцив
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Мадридский Реал пока не заинтересован в пролонгации контракта Давида Алабы. Защитник пытается изменить мнение менеджмента "сливочных", утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

Австриец в последние годы регулярно оказывается в лазарете. В последний раз более половины матчей чемпионата Алаба провел в сезоне 2022/23. Договор универсального исполнителя с Реалом действует до лета 2026 года.

В нынешней кампании Алаба провел 4 поединка во всех турнирах. Летом "сливочные" пытались продать защитника. Впрочем, тот отказался покидать Мадрид, имея один из самых больших окладов (22,5 млн евро в год до налогообложения).

К слову, испанская Ла Лига отказалась от идеи проведения матча элитного дивизиона в США.

