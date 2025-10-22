RFEF оставила в силе дисквалификацию главного тренера Барселоны

Дисквалифицирован на один матч.

В последнем матче Барселоны в Ла Лиге главный тренер Ханси Флик получил две жёлтые карточки во время игры против Жироны.

Теперь немецкий специалист будет отсутствовать на матче Барселоны против мадридского Реала, который состоится 26 октября.

Руководство Барселоны подало апелляцию в дисциплинарный комитет Испанской федерации футбола (RFEF). В письме каталонский клуб сообщал, что текст протокола не соответствует реальному ходу событий и требовал отменить предупреждение Флика, однако апелляцию отклонили.

"Просьба об отмене двух жёлтых карточек, являющихся предметом этой апелляции, отклонена, и, соответственно, дисциплинарные последствия, вытекающие из удаления Ханса-Дитера Флика в виде дисквалификации на один матч, должны оставаться в силе", — ответил RFEF каталонскому клубу.

Напомним, что матч Барселоны против Жироны завершился победой каталонской команды со счётом 2:1.

