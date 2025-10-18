iSport.ua
Барселона вырвала три очка в сложнейшем поединке против Жироны

Ванат и Цыганков не смогли помочь своей команде.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Барселона - Жирона / Getty Images
Барселона - Жирона / Getty Images

В субботу, 18 октября, Барселона принимала дома Жирону. Владислав Ванат вышел в стартовом составе, а Виктор Цыганков остался на скамейке.

Уже на 15-й минуте Педри самостоятельно разобрался с защитой соперника и без шансов для Гассаниги забил гол рикошетом от штанги.

Но уже через пять минут Аксель Витсель сравнял счет, забив гол в падении через себя. После этого и до конца тайма команды обменивались очень яркими моментами, но не смогли изменить счет.

Во втором тайме каталонцы бросили вперед все силы, а гостям только и оставалось, что обороняться. В течение 45 минут защита Жироны выдерживала натиск, однако уже в компенсированное время Араухо вырвал победу для своей команды.

Статистика матча Барселона - Жирона девятого тура чемпионата Испании

Барселона - Жирона 2:1
Голы: Педри, 13, Араухо, 90+3 - Витсель, 20

Ожидаемые голы (xG): 1.86 - 1.84
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 27 - 11
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 11 - 5
Фолы: 10 - 7

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жирона

