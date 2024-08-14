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Футбол

Португальский гранд нацелился на игрока Барселоны

Витор Роке может оказаться в стане Спортинга.
Вчера, 22:34
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Лиссабонский Спортинг собирается усилить линию нападения.

Как сообщает Маттео Морето, «львы» ведут переговоры о переходе Витора Роке из Барселоны. Структура потенциального трансфера пока остаются неизвестной.

Каталонцам надо избавиться от некоторых игроков, чтобы решить проблемы с финансовым фейер-плей, и Роке является одним из тех, кого готовы отпустить.

Витор перешел в Барселону только прошлой зимой за 40 миллионов евро из Атлетико Паранаэнсе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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