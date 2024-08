Манчестер Сити отправит игрока сборной Англии в стан новичка АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Калвин Филлипс продолжит карьеру в Ипсвиче.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний футболист перейдет в клуб на правах сезонной аренды.

У новичка Английской Премьер-лиги не будет опции выкупа прав на игрока.

🚨🚜 Kalvin Phillips to Ipswich Town, here we go! Deal sealed between clubs as Phillips’ set for medical tests.



Loan move from Manchester City does not include a buy option clause, per initial agreement.



Phillips ready to sign later today if all goes to plan. pic.twitter.com/EiNeffeQZU