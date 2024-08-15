Лидер Манчестер Юнайтед может перебраться в Саудовскую Аравию

Маркус Решфорд может неожиданно перебраться в Азию уже этим летом.

Неназванные клубы из Саудовской Аравии всерьез интересуются форвардом Манчестер Юнайтед Маркусом Решфордом. Об этом пишет Fichajes.

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По информации источника, клубы из Азии готовы выложить за футболиста сборной Англии около 98 миллионов евро (86 миллионов фунтов стерлингов).

Стоит отметить, портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Решфорда в 60 миллионов евро (51,5 миллиона фунтов стерлингов).

Напомним, сезон английской Премьер-лиги стартует уже завтра, 16 августа. Манчестер Юнайтед в первом туре сразится с Фулхэмом. Старт встречи запланирован на 22:00.

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