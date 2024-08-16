Новичок Ла Лиги подпишет одноклубника Довбика
Мараш Кумбуула перейдет в Эспаньол
Итальянская Рома лишится одного из не основных игроков.
Как сообщает Фабрицио Романо, центрбек «волков» Мараш Кумбуула станет игроком Эспаньоля. Футболист перейдет к новичку Ла Лиги на правах аренды.
Объявление о переходе ожидается уже в ближайшее время. Будет ли у Эспаньола опция выкупа игрока пока неизвестно.
В прошлом сезоне албанец провел лишь 7 матчей, отдав 1 ассист.
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