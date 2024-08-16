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Новичок Ла Лиги подпишет одноклубника Довбика

Мараш Кумбуула перейдет в Эспаньол
Сегодня, 17:59
Мараш Кумбула / Getty Images
Мараш Кумбула / Getty Images

Итальянская Рома лишится одного из не основных игроков.

Как сообщает Фабрицио Романо, центрбек «волков» Мараш Кумбуула станет игроком Эспаньоля. Футболист перейдет к новичку Ла Лиги на правах аренды.

Объявление о переходе ожидается уже в ближайшее время. Будет ли у Эспаньола опция выкупа игрока пока неизвестно.

В прошлом сезоне албанец провел лишь 7 матчей, отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Ла Лига ЭспаньолЬ

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