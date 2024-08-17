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Слот - второй тренер Ливерпуля в эру АПЛ, дебютировавший с победы

В первой же игре нидерландец записал на свой счет клубное достижение.
Сегодня, 17:05
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

В матче первого тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль добыл выездную победу над Ипсвичем со счетом 2:0.

После не самого удачного первого тайма мерсисайды в течение пяти минут дважды поразили ворота соперника благодаря ударам Диогу Жоты и Мохамеда Салаха.

Для Арне Слота это был первый официальный матч во главе "красных". И 45-летний нидерландец стал лишь вторым тренером Ливерпуля в эру АПЛ, который начал свою карьеру в клубе с победы, сообщает Opta.

Ранее в августе 1998 года это достижение покорилось Жерару Улье (в совместной роли наставника с Роем Эвансом).

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Напомним, что своим голом в ворота Ипсвича Мохамед Салах установил новый рекорд Английской Премьер-лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ арне слот

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