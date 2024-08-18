iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков сменил агента - украинец прекратил сотрудничество с братом Гвардиолы

Интересы Виктора будет представлять Олег Смалийчук.
Сегодня, 10:00
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер сборной Украины и испанской Жироны Виктор Цыганков сменил футбольного агента. Об этом пишет портал Tribuna.com.

Читай также: Цыганков намерен покинуть Жирону – украинец хочет в АПЛ

По информации источника, теперь интересы украинского футболиста будет представлять бывший владелец львовских Карпат Олег Смалийчук, который неоднократно способствовал переходам украинцев именно в испанскую Примеру.

Стоит отметить, что ранее интересы Виктора представлял Пере Гвардиола - родной брат Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего английский Манчестер Сити. Причины разрыва сотрудничества между Цыганковым и Гвардиолой неизвестны.

Напомним, в сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Олег Смалийчук ФК Жирона

Статьи по теме

Мичел оценил старт Жироны в новом сезоне, вспомнив уход Довбика Мичел оценил старт Жироны в новом сезоне, вспомнив уход Довбика
Жирона Цыганкова подпишет нового голкипера Жирона Цыганкова подпишет нового голкипера
Чемпион Олимпиады-2024 может стать одноклубником Цыганкова в Жироне Чемпион Олимпиады-2024 может стать одноклубником Цыганкова в Жироне
Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Реала, Ромы и другие игры Ла Лиги, Серии А и Лиги 1
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Лига конференций11:59
Кривбасс потребовал сменить арбитра матча с Бетисом из-за его работы на игре сборной россии
Европа11:53
Фонсека назвал главную проблему Милана в матче с Торино в Серии А
Украина11:25
Бывший легионер Динамо нашел клуб в Индии
Украина11:11
УПЛ: Верес примет Кривбасс, ЛНЗ сыграет с Рухом, а Левый берег - с Шахтером
Европа10:50
Флик оценил победу Барселоны над Валенсией, похвалив Левандовского
Бокс10:48
"Остановите бой": Турки Аль аш-Шейх категорично отреагировал на травму Деревянченко
ММА10:33
UFC: Дрикус дю Плесси досрочно победил Адесанью, сохранив чемпионский пояс
Бокс10:05
"Он воин, я многому научился": Мбилли оценил победу над травмированным Деревянченко
Европа10:00
Цыганков сменил агента - украинец прекратил сотрудничество с братом Гвардиолы
Украина09:39
Ванат оценил перспективы Динамо в матче с Зальцбургом, прокомментировав победу над Карпатами в УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK