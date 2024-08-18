Цыганков сменил агента - украинец прекратил сотрудничество с братом Гвардиолы

Вингер сборной Украины и испанской Жироны Виктор Цыганков сменил футбольного агента. Об этом пишет портал Tribuna.com.

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По информации источника, теперь интересы украинского футболиста будет представлять бывший владелец львовских Карпат Олег Смалийчук, который неоднократно способствовал переходам украинцев именно в испанскую Примеру.

Стоит отметить, что ранее интересы Виктора представлял Пере Гвардиола - родной брат Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего английский Манчестер Сити. Причины разрыва сотрудничества между Цыганковым и Гвардиолой неизвестны.

Напомним, в сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

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