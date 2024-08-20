Атлетико наконец-то может объявить о многострадальном трансфере Галлахера
Английский полузащитник Коннор Галлахер наконец-то может стать игроком Атлетико Мадрид.
Как сообщает Фабрицио Романо, футболист подписал контракт с «матрасниками». Соглашение будет действительным до 2029 года.
Игрок уже прошел медосмотр, а объявление о переходе в клубных соцсетях должно появиться в течение ближайших 24 часов.
Отметим, что переход Коннора должен был быть объявленным уже достаточно давно, Атлетико даже публиковал фото игрока в своих соцсетях, но потом сорвался переход Саму Омородиона в Челси, который был частью сделки. Клубы нашли решение этой проблемы в виде трансфера в стан «синих» Жоау Фелиша.
Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико планирует провести еще трансферы.
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