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Атлетико наконец-то может объявить о многострадальном трансфере Галлахера

Хавбек, вероятно, станет игроком «матрасников» в ближайшие 24 часа.
Сегодня, 19:37
Коннор Галлахер / Getty Images
Коннор Галлахер / Getty Images

Английский полузащитник Коннор Галлахер наконец-то может стать игроком Атлетико Мадрид.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист подписал контракт с «матрасниками». Соглашение будет действительным до 2029 года.

Игрок уже прошел медосмотр, а объявление о переходе в клубных соцсетях должно появиться в течение ближайших 24 часов.

Отметим, что переход Коннора должен был быть объявленным уже достаточно давно, Атлетико даже публиковал фото игрока в своих соцсетях, но потом сорвался переход Саму Омородиона в Челси, который был частью сделки. Клубы нашли решение этой проблемы в виде трансфера в стан «синих» Жоау Фелиша.

Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико планирует провести еще трансферы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Конор галлахер

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