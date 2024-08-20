Рулевой Зальцбурга: Право сыграть в основном этапе Лиги чемпионов надо заслужить

Наставник Ред Булл Зальцбург Пепейн Лийндерс поделился мыслями о противостоянии против Динамо.

По словам нидерландского специалиста, проход в основной этап Лиги чемпионов не дастся его команде легко.

«Я много раз говорил - право играть в Лиге чемпионов надо заслужить. Мы хотим снова усердно работать, когда будем играть с киевским Динамо, и снова играть в хороший футбол, который мы недавно показали».

Также по словам Лийндерса, его команде стоит усилится несколькими игроками, чтобы выдерживать борьбу на всех фронтах.

«Мы рады, что оказались в такой ситуации, проведя два очень хороших матча против Твенте. Это действительно сложный период с большим количеством матчей за короткий промежуток времени.

Нам нужно как можно больше свежих игроков, и ребята, которые выходят со скамейки запасных, должны быть не просто заменами, но и игроками, которые могут менять ход игры. Пока что мы справлялись с этим, как вы могли видеть, например, в матче с ЛАСКом», - приводит слова нидерландца пресс-служба „быков“.

Матч Динамо - РБ Зальцбург состоится завтра, 21 августа, в 22:00.

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