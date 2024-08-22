Цыганков интересен клубу АПЛ - украинец готовится к сезону с Жироной

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков попал на радары нескольких клубов английской Премьер-лиги, самым активным из которых является лондонский Фулхэм.

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Как сообщает издание AS, украинец, недавно выздоровевший после болезни, спокойно готовится дебютировать в сезоне в матче чемпионата Испании против Атлетико.

Пока нет никакой конкретики по трансферу, поэтому с большой вероятностью новый сезон Виктор начнет в своей нынешней команде.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно Жирону покинул другой украинский футболист Артем Довбик, перебравшийся в римскую Рому.

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