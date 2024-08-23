Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся
Немецкий хавбек словно вернулся домой.
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал возвращение Илкая Гюндогана.
Испанец заявил, что это отличное усиление, ведь игрок уже адаптирован и готов играть хоть завтра.
"Мне нравятся качества Илкая, в его лице мы получаем потрясающую альтернативу.
Он знает все, поэтому ему не нужно время для адаптации. Если надо завтра сыграть, он все знает. Он всегда действует в правильной позиции.
Все взволнованы и счастливы, что он вернулся. Я уверен, что то же самое чувствуют и фанаты", - цититирует Гвардиолу BBC.
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