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Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся

Немецкий хавбек словно вернулся домой.
Сегодня, 15:42
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал возвращение Илкая Гюндогана.

Испанец заявил, что это отличное усиление, ведь игрок уже адаптирован и готов играть хоть завтра.

"Мне нравятся качества Илкая, в его лице мы получаем потрясающую альтернативу.

Он знает все, поэтому ему не нужно время для адаптации. Если надо завтра сыграть, он все знает. Он всегда действует в правильной позиции.

Все взволнованы и счастливы, что он вернулся. Я уверен, что то же самое чувствуют и фанаты", - цититирует Гвардиолу BBC.

Ранее также Галлахер рассказал, почему выбрал Атлетико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илкай Гюндоган

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