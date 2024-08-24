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Ювентус договорился о трансфере вингера Фиорентины

"Старая синьора" в очередной раз обокрала Флоренцию.
Сегодня, 16:08
Николас Гонсалес / Getty Images
Николас Гонсалес / Getty Images

Ювентус и Фиорентина близки к оформлению трансферной сделки.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, стороны согласовали переход Николаса Гонсалеса.

За 26-летнего вингера сборной Аргентины "старая синьора" заплатит 37 миллионов евро, включая бонусы.

С самим футболистом туринский коллектив заключит контракт, который будет рассчитан до лета 2029 года. По нему Гонсалес будет зарабатывать 3,6 миллиона евро в год.

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Николас Гонсалес присоединился к Фиорентине летом 2021 года, перейдя из Штутгарта за 24,5 миллиона.

За три года в составе "фиалок" аргентинец записал на свой счет 38 голов и 19 результативных передач в 125 матчах.

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