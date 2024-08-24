Ювентус договорился о трансфере вингера Фиорентины
Ювентус и Фиорентина близки к оформлению трансферной сделки.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, стороны согласовали переход Николаса Гонсалеса.
За 26-летнего вингера сборной Аргентины "старая синьора" заплатит 37 миллионов евро, включая бонусы.
С самим футболистом туринский коллектив заключит контракт, который будет рассчитан до лета 2029 года. По нему Гонсалес будет зарабатывать 3,6 миллиона евро в год.
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Николас Гонсалес присоединился к Фиорентине летом 2021 года, перейдя из Штутгарта за 24,5 миллиона.
За три года в составе "фиалок" аргентинец записал на свой счет 38 голов и 19 результативных передач в 125 матчах.
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