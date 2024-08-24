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Барселона - Атлетик: обзор и результат матча чемпионата Испании 24.08.2024

Каталонцы обыграли Атлетик благодаря голу Роберта Левандовски.
Вчера, 22:05
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Каталонская Барселона в рамках второго тура чемпионата Испании встретилась с Атлетиком.

В первом тайме зрители не увидели большого количества моментов, но увидели голы в ворота обеих команд.

Сначала Ламин Ямаль после ошибки вратаря Атлетика с дальней дистанции отправил мяч в ворота басков.

В конце первой 45-минутки гости смогли сравнять счет благодаря заработанному пенальти. 11-метровый реализовал Ойан Сансет.

Во втором тайме команды снова не продемонстрировали надатакуючей игры, но одна из команд все же вырвала победу. Этой командой стала Барселона, а автором победного гола стал Роберт Левандовски.

Статистика матча Ла Лиги Барселона - Атлетик - Барселона - Атлетик

Барселона - Атлетик 2:1

Голы: Ямаль, 24, Левандовски, 75 - Сансет, 42

xG: 1.42 - 1.22
Удары: 9 - 8
Удары в створ ворот: 4 - 3
Владение мячом: 63% - 37%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига

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