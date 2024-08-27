Экс-игрок Шахтера стал игроком клуба из второго дивизиона Англии
Манор Соломон перебрался в Лидс.
Экс-игрок Шахтера Манор Соломон сменил клубную прописку.
Израильский вингер присоединился к Лидс Юнайтед. Об этом сообщила пресс-служба "павлинов".
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Соломон перешел в клуб второго дивизиона Англии на правах аренды. У Лидса не будет права выкупа.
Отметим, что принадлежит 25-летний футболист Тоттенхэму. За «шпор» Манор провел лишь 5 матчей в АПЛ, отдав 2 ассиста. Сыграть больше ему помешала травма мениска.
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