Экс-игрок Шахтера стал игроком клуба из второго дивизиона Англии

Экс-игрок Шахтера Манор Соломон сменил клубную прописку.

Израильский вингер присоединился к Лидс Юнайтед. Об этом сообщила пресс-служба "павлинов".

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Соломон перешел в клуб второго дивизиона Англии на правах аренды. У Лидса не будет права выкупа.

Отметим, что принадлежит 25-летний футболист Тоттенхэму. За «шпор» Манор провел лишь 5 матчей в АПЛ, отдав 2 ассиста. Сыграть больше ему помешала травма мениска.

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