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Партизан, игравший на "братском турнире" в рф, арендует игрока Шахтера

Сербский гранд подпишет Става Лемкина.
Вчера, 23:46
Став Лемкин / Getty Images
Став Лемкин / Getty Images

Сербский Партизан арендует центрбека Шахтера Става Лемкина.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, клубы уже достигли соглашения о переходе израильтянина. Будет ли у сербов опция выкупа неизвестно.

Лемкиным также интересовались Венеция и Верона, которые сейчас выступают в Серии А.

Отметим, что 21-летний Став перешел в Шахтер год назад. За "горняков" сыграл всего 5 матчей.

Стоит сказать, что этим летом Партизан играл на "братском турнире»" в РФ. После этого сербы встретились с Динамо в квалификации Лиги чемпионов и были разгромлены по сумме двух матчей 0:9.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Партизан

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