Брентфорд Ярмолюка підписав бразильського таланта

Англійський Брентфорд здійснив важливе придбання на перспективу.

Як повідомляє пресслужба "бджіл", до клубу доєднався Густаво Нунеш з Греміо. Сума трансфера склала 12 млн євро.

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18-річний Нунеш підписав контракт на 6 років. Зарплатня футболіста залишається невідомою.

Густаво може виступати на обох флангах атаки або ж на позиції атакувального півзахисника.

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