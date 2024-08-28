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Брентфорд Ярмолюка підписав бразильського таланта

Густаво Нунеш став гравцем "бджіл".
Сегодня, 18:25
Густаво Нунеш / Getty Images
Густаво Нунеш / Getty Images

Англійський Брентфорд здійснив важливе придбання на перспективу.

Як повідомляє пресслужба "бджіл", до клубу доєднався Густаво Нунеш з Греміо. Сума трансфера склала 12 млн євро.

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18-річний Нунеш підписав контракт на 6 років. Зарплатня футболіста залишається невідомою.

Густаво може виступати на обох флангах атаки або ж на позиції атакувального півзахисника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд

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