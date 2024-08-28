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Гуммельс відмовився від контракту з клубом Ла Ліги

Гравець, як і раніше, залишається непрацевлаштованим.
Сегодня, 20:37
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Екс-захисник Боруссії Дортмунд Матс Гуммельс все ще залишається без клубу.

Нещодавно 35-річний німець отримав пропозицію приєднатися до Реал Сосьєдад. Однак цей союз найближчим часом не відбудеться.

Як повідомляє Relevo, Гуммельс відмовив баскському колективу, пославшись на сімейні причини. І хоча наразі сторони не близькі до угоди, вони можуть поновити переговори за кілька тижнів.

За інформацією видання, Реал Сосьєдад все ніяк не може знайти заміну Робіну Ле Норману, який раніше перейшов до Атлетіко. Іспанський клуб має кілька днів до закриття трансферного вікна.

Нагадаємо, що днем ​​раніше Реал Сосьєдад втратив ще одного гравця - Мікель Меріно приєднався до Арсеналу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс Реал Сосьедад

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