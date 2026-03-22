Барселона ведёт переговоры по трансферу голкипера Сосьедада

Нашли конкурента для Гарсии, чтобы усилить вратарскую позицию.

Алекс Ремиро может сменить клубную прописку этим летом, им заинтересовалась Барселона, сообщает Diario Sport.

Спортивный директор каталонского клуба Деку уже общался с агентом голкипера касательно возможного перехода.

Отмечается, что 30-летний испанец обойдётся "сине-гранатовым" в 70 миллионов евро, а его контракт с Реал Сосьедадом действует до лета 2027 года.

Как пишет источник, Барселона хочет приобрести Ремиро, чтобы у Жоана Гарсии была конкуренция за место в составе.

К слову, Бавария также стремится подписать защитника Барселоны летом.

