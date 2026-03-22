Барселона ведёт переговоры по трансферу голкипера Сосьедада

Нашли конкурента для Гарсии, чтобы усилить вратарскую позицию.
Сегодня, 07:55       Автор: Валентина Чорноштан
Алекс Ремиро / Getty Images
Алекс Ремиро / Getty Images

Алекс Ремиро может сменить клубную прописку этим летом, им заинтересовалась Барселона, сообщает Diario Sport.

Спортивный директор каталонского клуба Деку уже общался с агентом голкипера касательно возможного перехода.

Отмечается, что 30-летний испанец обойдётся "сине-гранатовым" в 70 миллионов евро, а его контракт с Реал Сосьедадом действует до лета 2027 года.

Как пишет источник, Барселона хочет приобрести Ремиро, чтобы у Жоана Гарсии была конкуренция за место в составе.

К слову, Бавария также стремится подписать защитника Барселоны летом.

Статьи по теме

Бавария стремится подписать защитника Барселоны летом Бавария стремится подписать защитника Барселоны летом
Барселона продолжает вести переговоры с Манчестер Юнайтед по Рэшфорду Барселона продолжает вести переговоры с Манчестер Юнайтед по Рэшфорду
Фермин сумел побить рекорд Хави Фермин сумел побить рекорд Хави
Барселона осталась без ключевого игрока после разгрома Ньюкасла Барселона осталась без ключевого игрока после разгрома Ньюкасла

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

