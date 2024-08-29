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Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Украинец помог новому одноклубнику забить гол.
Сегодня, 21:20
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В Каталонии в рамках третьего тура испанской Ла Лиги сошлись Жирона и Осасуна.

В стартовом составе "красно-белых" вышел Виктор Цыганков, для которого эта игра стала второй в новом сезоне.

И при домашних трибунах вингеру сборной Украины удалось отметиться первыми результативными действиями.

На 34- минуте Виктор получил мяч на правом фланге, подработал его под левую ногу и исполнил навес на дальнюю штангу. Там Брайан Хиль, арендованный у Тоттенхэма, ударом в касание поразил ворота гостей.

Видео ассиста Виктора Цыганкова:

А на старте второй половины игры настала очередь самого украинца стать автором гола.

После того, как защитник Осасуны неудачно попытался перехватить передачу, мяч оказался у Виктора, который, не глядя на ворота, нанес точный удар в дальний угол.

Видео гола Виктора Цыганкова:

Напомним, что в предыдущем матче Виктор Цыганков с Жироной не смогли сдержать натиск Атлетико, разгромно проиграв на Метрополитано.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

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