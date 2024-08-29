Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
В Каталонии в рамках третьего тура испанской Ла Лиги сошлись Жирона и Осасуна.
В стартовом составе "красно-белых" вышел Виктор Цыганков, для которого эта игра стала второй в новом сезоне.
И при домашних трибунах вингеру сборной Украины удалось отметиться первыми результативными действиями.
На 34- минуте Виктор получил мяч на правом фланге, подработал его под левую ногу и исполнил навес на дальнюю штангу. Там Брайан Хиль, арендованный у Тоттенхэма, ударом в касание поразил ворота гостей.
Видео ассиста Виктора Цыганкова:
А на старте второй половины игры настала очередь самого украинца стать автором гола.
После того, как защитник Осасуны неудачно попытался перехватить передачу, мяч оказался у Виктора, который, не глядя на ворота, нанес точный удар в дальний угол.
Видео гола Виктора Цыганкова:
Напомним, что в предыдущем матче Виктор Цыганков с Жироной не смогли сдержать натиск Атлетико, разгромно проиграв на Метрополитано.
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