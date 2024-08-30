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"Очень важен для нас": Мичел расхвалил Цыганкова после победы Жироны над Осасуной в Ла Лиге

Тренер Жироны доволен выступлением своей команды.
Сегодня, 10:53
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона одержала убедительную победу над Осасуной в третьем туре испанской Ла Лиги (3:0) Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков отличился и отдал ассист.

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Главный тренер Жироны Мичел подвел итоги поединка, похвалив Виктора Цыганкова:

"Я очень доволен игрой, которую сыграла команда. Атмосфера была странной, и мне это не понравилось, но мы показали, что работаем хорошо. Давление сработало после поражения, мы были очень хорошими, два нападающих, Виктор, Брайан, они были впечатляющими и замечательными". со всякой точки зрения.

Цыганков очень важен для нас, как Гассанига и другие. Он способен обеспечить непрерывность игры, он ассистировал и забивал, нам нужно его качество, и мы требуем, чтобы Виктор улучшался», – цитирует Мичела Marca.

Напомним, летом Жирону покинул украинский форвард Артем Довбик, перебравшийся в итальянскую Рому.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Мичел ФК Жирона

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