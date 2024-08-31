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Саудовский клуб приобретет одноклубника Трубина

Аль-Хиляль усилился Маркосом Леонардо.
Сегодня, 20:47
Маркос Леонардо / Getty Images
Маркос Леонардо / Getty Images

Несмотря на закрытие трансферного окна в ТОП-5 лигах, есть чемпионаты, где еще можно ждать громких переходов. Среди таких Саудовская про-Лига, где местный Аль-Хиляль усиливает линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, гранд саудовского футбола подпишет бразильца Маркоса Леонардо. Сумма трансфера составит 40 млн евро.

Форвард подпишет с «синими» долгосрочный контракт с заработной платой 5 млн евро в сезон.

Пока что Леонардо принадлежит Бенфике, за которую вчера забил, похоже, последний гол в футболке «орлов», спасая команду от поражения Морейренсе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Маркос Леонардо

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