"Исключительно спортивное решение": Лапорта прокомментировал бесплатный уход Гюндогана

Президент Барселоны отрицает, что на это влияли финансы.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта высказался об уходе Илкая Гюндогана перед началом этого сезона.

По словам функционера, то, что немец покинул команду на правах свободного агента не связано с плохими финансовыми делами.

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"Илкай Гюндоган - замечательный футболист и человек. Это был фантастический сезон, который мы провели вместе с ним.

После встречи с Гансом Фликом и оценки ситуации в команде он решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение".

Лапорта также заявил, что Ольмо, который пришел в клуб, выполняет аналогичные функции, что и Гюндоган.

"С появлением Дани Ольмо появился игрок, который выполнял функции, аналогичные функциям Гюндогана.

Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал, что это экономическое решение - нет, это не так", - резюмировал Жоан.

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