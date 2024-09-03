iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Исключительно спортивное решение": Лапорта прокомментировал бесплатный уход Гюндогана

Президент Барселоны отрицает, что на это влияли финансы.
Сегодня, 17:59
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта высказался об уходе Илкая Гюндогана перед началом этого сезона.

По словам функционера, то, что немец покинул команду на правах свободного агента не связано с плохими финансовыми делами.

Читай также: Левандовски снизил зарплату, чтобы Барселона смогла зарегистрировать игроков

"Илкай Гюндоган - замечательный футболист и человек. Это был фантастический сезон, который мы провели вместе с ним.

После встречи с Гансом Фликом и оценки ситуации в команде он решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение".

Лапорта также заявил, что Ольмо, который пришел в клуб, выполняет аналогичные функции, что и Гюндоган.

"С появлением Дани Ольмо появился игрок, который выполнял функции, аналогичные функциям Гюндогана.

Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал, что это экономическое решение - нет, это не так", - резюмировал Жоан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илкай Гюндоган Жоан Лапорта

Статьи по теме

Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся
Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана
Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении
Гюндоган может покинуть Барселону бесплатно Гюндоган может покинуть Барселону бесплатно
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:35
Нимченко - серебряный призер Паралимпиады
Олимпийские игры21:19
Яровой с мировым рекордом стал чемпионом Паралимпиады
Европа20:59
Трубин: Лига наций не может рассматриваться как товарищеский турнир
Европа20:58
Ливерпуль попытается сохранить свою главную суперзвезду
Олимпийские игры20:29
Шуляр - паралимпийская чемпионка на дистанции 400 м
Олимпийские игры20:26
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсменки заработали уже 42 медали
Олимпийские игры20:23
Чуфаров завоевал серебро Паралимпиады
Европа19:59
Юный футболист Динамо прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы
Олимпийские игры19:59
Украинские пловцы взяли двойной подиум на Паралимпиаде
Бокс19:25
Иноуэ - Дохени: обзор боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK