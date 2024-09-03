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Довбик может получить финалиста ЛЧ в одноклубники

Матс Гуммельс может перебраться в стан римлян.
Вчера, 23:05
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Итальянская Рома собирается усилиться опытным свободным агентом.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «волки» близки к подписанию Матса Гуммельса.

Футболист подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на один. Зарплата немца остается неизвестной.

Отметим, что последним клубом 35-летнего центрбека была Боруссия Дортмунд, которую он покинул по окончании прошлого сезона.

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