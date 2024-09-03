Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии
Бельгиец не вел переговоров об уходе из Ман Сити.
Один из лидеров Манчестер Сити Кевин де Брюйне высказался о слухах относительно его ухода из клуба, которые ходили летом.
По словам бельгийского полузащитника, трансферное окно было для него абсолютно спокойным.
«Я ни с кем не разговаривал. Было много очень разнообразных слухов, информационного шума.
Летом при разговоре с журналистами, я говорил, что ожидаю спокойное окно, таким оно и было.
Я провел отпуск, вернулся из него и начал подготовку к новому сезону. И все. Ничего интересного», - цитирует слова хавбека Фабрицио Романо.
Отметим, что в течении июня и июля ходили слухи о возможном переходе де Брюйне в один из клубов Саудовской Аравии.
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