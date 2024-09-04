Легенда Боруссии Дортмунд пройдет медосмотр в Роме
Рома намерена в ближайшее время заключить контракт с легендарным экс-защитником Боруссии Дортмунд Матсом Хуммельсом, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, римский клуб запланировал на среду, 4 сентября, медицинское обследование для 35-летнего футболиста.
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Ранее "джаллоросси" уже сделали игроку улучшенное предложение по повожу условий личного договора и рассчитывают закрыть сделку после медосмотра.
Напомним, что после завершения минувшего сезона Боруссия Дортмунд и Хуммельс по обоюдному согласию приняли решение не продлевать контракт.
Ранее сообщалось, что Хуммельс в последний момент отказался от контракта с испанским клубом.
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