Болонья отказалась от Хуммельса, которым продолжают интересоваться Рома и Милан
Спустя недели ожиданий Болонья решила отказаться от возможности подписать Матса Хуммельса на бесплатной основе.
Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 35-летний центрбек поблагодарил руководство "красно-синих" за проявленный к нему интерес и попросил у них еще немного времени на размышления.
Однако итальянцы устали ждать, а потому экс-защитника Боруссии Д в Болонье не будет. Вместо него там может оказаться игрок Тулузы Логан Кошта, с которым уже состоялись переговоры.
Хуммельс в свою очередь все равно может оказаться в Серии А. Там сохраняется "робкий интерес" к игроку со стороны Ромы.
Читай также: Довбик дебютировал за Рому в спарринге против команды Яремчука
Подписать чемпиона мира 2014 года может и Милан, но только в том случае, если "россонери" продадут одного из защитников.
Напомним, что Матс Хуммельс по-прежнему остается свободным агентом после того, как он покинул дортмундскую Боруссию.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!