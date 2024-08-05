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Болонья отказалась от Хуммельса, которым продолжают интересоваться Рома и Милан

Немец хотел еще немного подождать, прежде чем принимать решение, но итальянцы устали ждать.
Вчера, 23:41
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Спустя недели ожиданий Болонья решила отказаться от возможности подписать Матса Хуммельса на бесплатной основе.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 35-летний центрбек поблагодарил руководство "красно-синих" за проявленный к нему интерес и попросил у них еще немного времени на размышления.

Однако итальянцы устали ждать, а потому экс-защитника Боруссии Д в Болонье не будет. Вместо него там может оказаться игрок Тулузы Логан Кошта, с которым уже состоялись переговоры.

Хуммельс в свою очередь все равно может оказаться в Серии А. Там сохраняется "робкий интерес" к игроку со стороны Ромы.

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Подписать чемпиона мира 2014 года может и Милан, но только в том случае, если "россонери" продадут одного из защитников.

Напомним, что Матс Хуммельс по-прежнему остается свободным агентом после того, как он покинул дортмундскую Боруссию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан болонья Матс Хуммельс

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