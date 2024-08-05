Болонья отказалась от Хуммельса, которым продолжают интересоваться Рома и Милан

Немец хотел еще немного подождать, прежде чем принимать решение, но итальянцы устали ждать.

Спустя недели ожиданий Болонья решила отказаться от возможности подписать Матса Хуммельса на бесплатной основе.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 35-летний центрбек поблагодарил руководство "красно-синих" за проявленный к нему интерес и попросил у них еще немного времени на размышления.

Однако итальянцы устали ждать, а потому экс-защитника Боруссии Д в Болонье не будет. Вместо него там может оказаться игрок Тулузы Логан Кошта, с которым уже состоялись переговоры.

Хуммельс в свою очередь все равно может оказаться в Серии А. Там сохраняется "робкий интерес" к игроку со стороны Ромы.

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Подписать чемпиона мира 2014 года может и Милан, но только в том случае, если "россонери" продадут одного из защитников.

Напомним, что Матс Хуммельс по-прежнему остается свободным агентом после того, как он покинул дортмундскую Боруссию.

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