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Галатасарай нацелился на звезду Манчестер Юнайтед, который брал Лигу чемпионов с Реалом

Каземиро может сменить клубную прописку.
Сегодня, 15:50
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Турецкий Галатасарай продолжает усиливать состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает турецкий журналист Али Наджи Кучук, Каземиро может переехать в Турцию уже в ближайшее время.

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По данным источника, действующие чемпионы Турции уже ведут переговоры о сезонной аренде 32-летнего футболиста. Но никакой конкретики пока нет.

Стоит отметить, в сезоне 2024/25 Каземиро начал все 4 возможных матча за Манчестер Юнайтед в стартовом составе, но не сумел отличиться результативными действиями.

Напомним, бразилец выступал за Порту и мадридский Реал. Именно в составе "сливочных" Каземиро 5 раз становился триумфатором Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро ФК Манчестер Юнайтед ФК Галатасарай

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