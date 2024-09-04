Галатасарай нацелился на звезду Манчестер Юнайтед, который брал Лигу чемпионов с Реалом
Турецкий Галатасарай продолжает усиливать состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает турецкий журналист Али Наджи Кучук, Каземиро может переехать в Турцию уже в ближайшее время.
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По данным источника, действующие чемпионы Турции уже ведут переговоры о сезонной аренде 32-летнего футболиста. Но никакой конкретики пока нет.
Galatasaray orta saha hattını da güçlendirmek istiyor…— Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) September 3, 2024
Juventus’ta forma giyen McKennie için girişimler sürüyor…
Orta saha hattı için temas kurulan oyuncular arasında Casemiro da var…
Galatasaray, Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için Manchester United ile görüşme…
Стоит отметить, в сезоне 2024/25 Каземиро начал все 4 возможных матча за Манчестер Юнайтед в стартовом составе, но не сумел отличиться результативными действиями.
Напомним, бразилец выступал за Порту и мадридский Реал. Именно в составе "сливочных" Каземиро 5 раз становился триумфатором Лиги чемпионов.
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