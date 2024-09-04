Галатасарай нацелился на звезду Манчестер Юнайтед, который брал Лигу чемпионов с Реалом

Турецкий Галатасарай продолжает усиливать состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает турецкий журналист Али Наджи Кучук, Каземиро может переехать в Турцию уже в ближайшее время.

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По данным источника, действующие чемпионы Турции уже ведут переговоры о сезонной аренде 32-летнего футболиста. Но никакой конкретики пока нет.

Galatasaray orta saha hattını da güçlendirmek istiyor…



Juventus’ta forma giyen McKennie için girişimler sürüyor…



Orta saha hattı için temas kurulan oyuncular arasında Casemiro da var…



Galatasaray, Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için Manchester United ile görüşme… — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) September 3, 2024

Стоит отметить, в сезоне 2024/25 Каземиро начал все 4 возможных матча за Манчестер Юнайтед в стартовом составе, но не сумел отличиться результативными действиями.

Напомним, бразилец выступал за Порту и мадридский Реал. Именно в составе "сливочных" Каземиро 5 раз становился триумфатором Лиги чемпионов.

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